В России расширят экспорт СПГ с северных месторождений

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий компаниям с госучастием выше 50% экспорт сжиженного природного газа (СПГ) с месторождений, расположенных севернее 67-го градуса северной широты. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как ранее отмечала статс-секретарь - замминистра энергетики РФ Анастасия Бондаренко, новые нормы предоставляют право экспорта 36 месторождениям "Роснефти"в Красноярском крае, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах.

В сопроводительных материалах к закону поясняется, что северные месторождения значительно удалены от единой системы газоснабжения, поэтому монетизация газа с них экономически целесообразна только за счет производства СПГ.

Новые правила, как ожидается, позволят монетизировать крупные запасы газа, удаленные от единой системы "Газпрома",а также создадут условия для увеличения производства и экспорта СПГ.

Кроме того, принятый закон предусматривает выведение операций по СПГ-бункеровке из-под действия закона об экспорте газа, что позволит стимулировать использование СПГ в качестве бункеровочного топлива, как более экологичной альтернативы для морского и речного судоходства.