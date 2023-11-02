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Оценены потери мировой экономики при эскалации на Ближнем Востоке

При дальнейшем ухудшении ситуации на Ближнем Востоке потери мировой экономики могут достигнуть $2 трлн. Об этом заявил газете The New York Times (NYT) главный экономист подразделения EY-Parthenon одной из крупнейших консалтинговых компаний Ernst & Young Грегори Дако.

Оценены потери мировой экономики при эскалации на Ближнем Востоке
© Unsplash

Эксперт подчеркнул, что эскалация конфликта может привести к умеренной рецессии, а цены на нефть, вероятно, повысятся до $150 за баррель.

По словам Дако, глобальные экономические последствия такого сценария очень серьезны.

Директор Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете Джейсон Бордофф назвал ситуацию в экономике «нестабильной, неопределенной и пугающей». По его словам, в ухудшении ситуации не заинтересовано большинство стран, в частности США, Европу, Иран и государства Персидского залива.

Китай изменил позицию относительно палестино-израильской войны

7 октября боевики ХАМАС нанесли мощный ракетный удар по территории Израиля. Вслед за ударом бойцы движения высадились с моря, атаковали КПП на суше, осуществили нападение с воздуха при помощи парапланов.

Они нанесли ряд чувствительных ударов Армии обороны Израиля, уничтожили и захватили большое количество бронетехники. В ответ на их действия израильские военные нанесли ракетно-бомбовые удары по сектору Газа. Военные действия продолжаются до сих пор.

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