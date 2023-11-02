СПБ биржа приостановила торги иностранными ценными бумагами

Ранее против торговой площадки были введены санкции США

СПБ биржа вечером в четверг, 2 ноября, приостановила торговлю иностранными ценными бумагами, в том числе гонконгскими, сообщили Frank Media в поддержке «Тинькофф брокера» и «Газпромбанк Инвестиций».

«С 18.00 по московскому времени 2 ноября 2023 года не могут быть поданы заявки и заявки репо и не могут заключаться договоры и договоры репо на основании указанных заявок и заявок репо, предметом которых являются ценные бумаги, во всех режимах торгов с указанием всех кодов расчетов», — говорится в сообщении самой СПБ биржи.

В четверг против торговой площадки были введены санкции США. После чего сайт СПБ биржи начал открываться с трудом и временными задержками.

«Мы изучаем влияние санкций в адрес СПБ биржи на торги в «Тинькофф» — в частности, причины, по которым не проходит часть сделок. Торги на СПБ с 18:00 мск приостановлены», — рассказал «РБК Инвестициям» представитель «Тинькофф брокера». «Введенные санкции не затронут активы клиентов. Информацию о дальнейших действиях опубликуем в ближайшее время», — заявил FM представитель самой торговой площадки.

Весной прошлого года после очередного санкционного витка иностранные ценные бумаги (европейские и американские) ряда российских инвесторов, в том числе купленные ими на СПБ бирже, были заблокированы. В июле 2022 года зампред ЦБ Филипп Габуния говорил, что под блокировку попали принадлежащие россиянам иностранные акции на 320 млрд рублей.