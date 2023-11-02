СПБ биржа приостановила торги иностранными ценными бумагами
Ранее против торговой площадки были введены санкции США
СПБ биржа вечером в четверг, 2 ноября, приостановила торговлю иностранными ценными бумагами, в том числе гонконгскими, сообщили Frank Media в поддержке «Тинькофф брокера» и «Газпромбанк Инвестиций».
«С 18.00 по московскому времени 2 ноября 2023 года не могут быть поданы заявки и заявки репо и не могут заключаться договоры и договоры репо на основании указанных заявок и заявок репо, предметом которых являются ценные бумаги, во всех режимах торгов с указанием всех кодов расчетов», — говорится в сообщении самой СПБ биржи.
В четверг против торговой площадки были введены санкции США. После чего сайт СПБ биржи начал открываться с трудом и временными задержками.
«Мы изучаем влияние санкций в адрес СПБ биржи на торги в «Тинькофф» — в частности, причины, по которым не проходит часть сделок. Торги на СПБ с 18:00 мск приостановлены», — рассказал «РБК Инвестициям» представитель «Тинькофф брокера». «Введенные санкции не затронут активы клиентов. Информацию о дальнейших действиях опубликуем в ближайшее время», — заявил FM представитель самой торговой площадки.
Весной прошлого года после очередного санкционного витка иностранные ценные бумаги (европейские и американские) ряда российских инвесторов, в том числе купленные ими на СПБ бирже, были заблокированы. В июле 2022 года зампред ЦБ Филипп Габуния говорил, что под блокировку попали принадлежащие россиянам иностранные акции на 320 млрд рублей.
После этого СПБ биржа начала развивать торговлю акциями, котирующимися на Гонконгской фондовой бирже. Впервые такие бумаги появились на площадке в июне 2022 года, постепенно их число на торгах увеличивалось. В июле 2023 впервые на торги были добавлены ценные бумаги 14 ETF с первичным листингом в Гонконге. В сентябре этого года торговая площадка утверждала, что перешла на «дружественный» учет таких бумаг.