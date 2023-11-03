СПБ биржа начнет торги ограниченным списком российских бумаг
СПБ биржа 3 ноября в 14:00 мск начнет торги ограниченным списком российских ценных бумаг, следует из сообщения компании.
В этот список входят около 30 бумаг, в том числе акции «СПБ биржи».
Накануне биржа попала под блокирующие санкции США. Почти сразу после этого СПБ биржа остановила торги иностранными и российскими акциями. Позже биржа предупредила инвесторов, что торги иностранными и российскими ценными бумагами в режиме основных торгов 3 ноября проводиться не будут, их планируется запустить только 6 ноября.