СПБ биржа начнет торги ограниченным списком российских бумаг

В этот список входят около 30 бумаг, в том числе акции «СПБ биржи».

Накануне биржа попала под блокирующие санкции США. Почти сразу после этого СПБ биржа остановила торги иностранными и российскими акциями. Позже биржа предупредила инвесторов, что торги иностранными и российскими ценными бумагами в режиме основных торгов 3 ноября проводиться не будут, их планируется запустить только 6 ноября.