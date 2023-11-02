В России усомнились в пользе растущих золотых резервов для экономики

Рекордные золотые резервы России не дают экономике особых преимуществ и не делают страну привлекательной для инвестиций, заявил бывший министр труда РФ Сергей Калашников, передает НСН.

По его словам, эти накопления – лишь подушка безопасности, которую можно использовать для погашения долгов, но в остальном она ничего не значит для развития. Калашников отметил, что рост золотовалютных резервов говорит о финансовой устойчивости России, но проблема ликвидности золота никуда не делась.

До этого стало известно, что резервы золота в России достигли рекордного уровня в 2,36 тысячи тонн по итогам сентября текущего года, что позволяет стране находиться в топ-10 стран в мире по данному показателю. В рейтинге США лидируют в мире по золотым запасам с 8,1 тыс. тонн. Далее идут Германия, Италия, Франция и замыкает пятерку Россия. В десятке также Китай, Швейцария, Япония, Индия и Турция.