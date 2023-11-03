В российском правительстве назвали «самую большую загадку XXI века»

Российский вице-премьер Алексей Оверчук назвал отказ Европы от российских нефти и газа «самой большой загадкой XXI века». Об этом сообщает РИА Новости.

Ситуацию с энергоносителями Оверчук прокомментировал на Евразийском экономическом форуме.

По мнению вице-премьера, решение Европы отказаться от своего главного конкурентного преимущества - доступа к дешевым российским энергоносителям, необъяснимо.

«Почему кто-то в Европе решил нажать на кнопку деиндустриализации?» — задался вопросом Оверчук.

Ранее немецкое издание Heise рассказало, что даже после начала украинского кризиса и введения разнообразных санкций Европа продолжает активно импортировать газ и нефть из России. По оценке Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), с февраля 2022 года к лету 2023-го Москва продала ресурсов на 384 миллиарда долларов с разбивкой на нефть (252 миллиарда), газ (99,5 миллиарда) и уголь (32,5 миллиарда), а 40 процентов этих продаж пришлись на Европу.