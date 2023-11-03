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МИД России: потери ЕС от антироссийских санкций составляют около $1,5 трлн

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что общие потери Европейского союза от введения антироссийских санкций к настоящему моменту составляют около $1,5 трлн.

Об этом он сказал в ходе Евразийского экономического форума.

«Общие потери Европейского союза ... от введённых санкций и принятых решений в экономической области по сворачиванию сотрудничества с Россией составляют примерно $1,5 трлн», — цитирует Грушко ТАСС.

Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что введённые западными странами антироссийские санкции стали мощным толчком для развития российской экономики.

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Он добавил, что отказ европейских стран от поставок российских энергоносителей останется самой большой загадкой XXI века.

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