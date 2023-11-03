Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что общие потери Европейского союза от введения антироссийских санкций к настоящему моменту составляют около $1,5 трлн.

Об этом он сказал в ходе Евразийского экономического форума.

«Общие потери Европейского союза ... от введённых санкций и принятых решений в экономической области по сворачиванию сотрудничества с Россией составляют примерно $1,5 трлн», — цитирует Грушко ТАСС.

Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что введённые западными странами антироссийские санкции стали мощным толчком для развития российской экономики.