Минфин в ноябре нарастит объем покупки валюты в 1,6 раза по бюджетному правилу
Банк России с 8 ноября по 6 декабря 2023 года по поручению Минфина в рамках бюджетного правила направит на покупку иностранной валюты и золота 621,1 млрд рублей, то есть по 29,6 млрд рублей в день, эквивалентных объемам покупки валюты и золота, следует из материалов Минфина. Таким образом, по сравнению с октябрем этот объем вырастет в 1,6 раза.
Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в ноябре 2023 года в размере 583,3 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам октября 2023 года составило 37,8 млрд рублей.
Министерство стало покупать валюту в августе 2023 года (впервые с февраля 2022 года). И с тех пор размер ежедневных операций неуклонно растет: в августе он составлял 1,8 млрд рублей в день, в сентябре — более 13 млрд рублей в день, в октябре – более 18 млрд рублей. Причем эти операции Центробанк не планирует зеркалировать с 10 августа и до конца 2023 года.