Минфин в ноябре нарастит объем покупки валюты в 1,6 раза

Банк России с 8 ноября по 6 декабря 2023 года по поручению Минфина в рамках бюджетного правила направит на покупку иностранной валюты и золота 621,1 млрд рублей, то есть по 29,6 млрд рублей в день, эквивалентных объемам покупки валюты и золота, следует из материалов Минфина. Таким образом, по сравнению с октябрем этот объем вырастет в 1,6 раза.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в ноябре 2023 года в размере 583,3 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам октября 2023 года составило 37,8 млрд рублей.