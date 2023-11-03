Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский бизнес адаптировался к санкциям и научился защищать себя от финансовых потерь. Об этом сообщает ТАСС.

Отвечая на вопросы журналистов 3 ноября, Песков заявил, что крупные и средние российские компании привыкли хеджировать — использовать инструменты, позволяющие сократить риски, связанные с угрозой введения новых санкций.

«Санкции создают дополнительные проблемы. Но мы адаптировались к санкциям, мы научились хеджироваться от санкционных рисков», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

По его словам, все крупные компании РФ из разных сфер —финансовой, производственной, строительной, добывающей, транспортной - в первую очередь составляют план действий на случай попадания под санкции.

Ранее США объявили о новых санкциях против России. В санкционный список внесли 30 физических и почти 200 юридических лиц, в том числе «СПБ биржу», банк «Русский стандарт», Абсолют банк, Почта банк, а также компании из Китая, ОАЭ, Швейцарии, Монголии и Турции.