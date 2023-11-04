СМИ: еврозона столкнется с ростом инфляции из-за войны в Израиле

По прогнозам аналитиков банка Goldman Sachs стало известно, что экономику еврозоны будут ждать серьезные проблемы из-за продолжающейся войны между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС. Об этом сообщает CNBC.

В публикации отмечается, что эскалация на Ближнем Востоке замедлит невысокие темпы роста ВВП Евросоюза на фоне сдержанного увеличения стоимости энергоносителей. Аналитики утверждают, что затягивание конфликта может усилить давление на потребительские цены в Европе, а также ускорить инфляцию.