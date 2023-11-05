Европа резко нарастила импорт российского СПГ

Европа нарастила импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). В этом году он достиг рекордных объемов.

«В прошлом году поставки СПГ из России в Европу достигли исторического максимума — 16,7 млрд кубометров. В этом году тенденция сохраняется», — говорится в материале газеты «Известия».

Отмечается, что за текущий год Испания и Бельгия стали самыми крупными покупателями СПГ из РФ в Евросоюзе. К тому же поставки выросли на 50% по сравнению с прошлым годом.