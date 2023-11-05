В России предложили легализовать частные ж/д для пассажиров

Общественный совет Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) выступил с предложением к Минтрансу легализовать транспортировку пассажиров на частных железных дорогах. Соответствующее письмо было направлено замминистру транспорта Валентину Иванову, которое появилось в распоряжении РБК. Согласно тексту документа, легализация поможет решить острую проблему транспортной доступности в некоторых регионах России.

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Исполнительный директор ассоциации «Промжелдортранс» Александр Маняхин сообщил, что этот вопрос уже поднимался в Минтрансе. По его словам, Росжелдор выступил с такой инициативой из-за увеличенного спроса на использование частных путей среди жителей отдаленных точек страны. Речь идет о моногородах, закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО), наукоградах, развивающихся территориях и крупнейших агломерациях.

Предложение Росжелдора поддержал председатель Союза пассажиров Кирилл Янков, который заявил, что необходимо сделать законной перевозку пассажиров и на узколинейных железных дорогах. По его словам, нужно разработать облегченные технические требования для владельцев и обеспечить финансирование. Президент Центра экономики инфраструктуры Максим Фадеев также считает, что экономически целесообразно организовать пассажирские перевозки по этой инфраструктуре, если есть спрос.