В МГУ заявили о пользе для экономики приема на работу всех инвалидов

Среднегодовые темпы роста ВВП России на душу населения в 2018–2022 годах могли быть на 0,5 процентного пункта выше, если бы все инвалиды трудоспособного возраста работали. Об этом говорится в статье «Повышение занятости инвалидов как резерв увеличения демографического дивиденда в России» научного сотрудника экономического факультета МГУ им. Ломоносова Зарины Казбековой, опубликованной в журнале «Государственное управление. Электронный вестник».

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В статье говорится, что под демографическим дивидендом понимается вклад изменения доли населения трудоспособного возраста в темпы прироста реального выпуска на душу населения, выраженный в процентных пунктах. Отмечается, что с учетом тенденции старения населения в России и мире доля трудоспособного населения ежегодно сокращается, однако потери рынка труда могло бы частично компенсировать повышение занятости инвалидов.

По мнению Казбековой, в среднесрочной перспективе проблема сокращения доли населения трудоспособного возраста возникнет в России вновь. В частности, по среднему прогнозу ООН, с 2035 по 2057 год доля населения трудоспособного возраста в России снизится на 8 п.п.: с 62,2 до 54,2%, указала научный сотрудник экономического факультета МГУ.