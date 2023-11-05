Белоусов раскрыл реакцию Запада на удержавшуюся в условиях санкций Россию

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что Запад шокирован тем, как РФ удержалась в условиях санкций. Их реакцию он раскрыл, выступая на просветительском марафоне «Знание» в рамках выставки-форума «Россия», передают «Ведомости».

При этом Белоусов заметил, что Россия начала укреплять экономический суверенитет и создавать все элементы для его обеспечения. В то же время премьер подчеркнул, что суверенитет не является самоизоляцией. По его мнению, это способность реализовывать собственную национальную повестку, собственные цели развития в условиях меняющегося мира.