Белоусов рассказал о рисках для экономики США и новой конфигурации экономики мира

"Заметьте, что начиная с середины десятилетия, Китай перестал финансировать американскую экономику. Доля золотовалютных резервов не только не стала расти, но и стала несколько снижаться. О чем это говорит? О том, что Китай стал направлять свои ресурсы, у них очень высокая норма сбережений, стал направлять ресурсы на собственное внутреннее развитие", - рассказал он.