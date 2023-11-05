Белоусов назвал условия для создания независимой экономики РФ

Чтобы экономика России была независимой, надо соблюсти семь условий. Среди них: мощное производство, современная инфраструктура и качественное образование. Подробнее о стратегии рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов на форуме «Знание. Первые».

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«У России должны быть собственные ресурсы для развития, в числе которых — образование, наука и технологии. РФ нужны эффективные производства и самообеспечение ключевыми ресурсами, к которым относятся продовольствие, энергия и сырье», — отметил Андрей Белоусов.

Прямая трансляция форума идет на странице форума «Знание» в соцсети «Вконтакте».

Также России надо построить современную инфраструктуру. Это касается как транспорта, так и энергетики и финансов. Для функционирования всех новшеств должны быть созданы эффективные законы и правила. Также Белоусов предлагает России занять устойчивые позиции в глобальной экономике и выстроить партнерские отношения с другими государствами. Это все сработает, если в РФ будут низкая инфляция и низкий бюджетный дефицит. Седьмое условие — устойчивое социальное развитие.

«У нас есть все для того, чтобы были выполнены все семь условий», — высказался Белоусов.

Он отметил, что уже сейчас Россия перешла к укреплению суверенитета.