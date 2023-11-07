Объем продаж онлайн-торговли России за девять месяцев вырос на 23%

Объем продаж онлайн-торговли России в январе-сентябре 2023 года увеличился на 23% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 4,3 трлн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет крупнейшие российские маркетплейсы, интернет- и омниканальные компании).

"Общий объем интернет-торговли в России по итогам девяти месяцев 2023 года составил 4,3 трлн рублей, что на 23% превышает показатели аналогичного периода прошлого года", - сказали в ассоциации.

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Так, 2,8% (117 млрд рублей) из этой суммы приходится на трансграничный рынок, в свою очередь доля продаж российских компаний онлайн-торговли - 97,2% (4,1 трлн рублей).

Доля интернет-торговли в общем объеме розничных продаж составляет 12,5%, тогда как год назад показатель составлял 11%. Распределение товаров в рейтинге самых популярных осталось без изменений.

Лидером среди категорий товаров является цифровая и бытовая техника - на нее россияне потратили в интернете 812,6 млрд рублей, а ее доля в общем объеме продаж составила 18,9%. Также в топ-5 вошли мебель и товары для дома (720 млрд рублей, 16,7%), одежда и обувь (661 млрд рублей, 15,3%), продукты питания (528 млрд рублей, 12,2%), товары для красоты и здоровья (349 млрд рублей, 8,1%).

"Однако при сохранении первенства товары-лидеры интернет-продаж начинают уступать свои доли другим категориям. Так, на "цифровую и бытовую технику" в 2021 году (аналогичный период) приходилось 24,7% всех продаж, в 2022 году - 21,9%, в этом году снижение продолжилось, потеряли проценты также "мебель и товары для дома" и "продукты питания", - отметили в АКИТ.

География продаж

С точки зрения региональной структуры интернет-продаж, топ-10 субъектов РФ по итогам девяти месяцев текущего года выглядит следующим образом: лидером является Москва с долей в общем объеме продаж в 18%, следом в рейтинге идут Московская область (9,2%) и Санкт-Петербург (6,1%).

Доля Краснодарского края в общем объеме онлайн-продаж - 5,1%, Ростовской области - 2,9%, Свердловской области - 2,6%, Нижегородской области - 2,2%, Самарской области - 2%, Татарстана - 1,9%, Красноярского края - 1,8%.

"Практически во всех регионах страны увеличился объем онлайн-продаж и, как следствие, вклад в общие показатели - в среднем на 0,3-0,5 процентных пункта", - сказали в ассоциации.

В результате заметно сокращаются доли тройки лидеров: к примеру, доля Москвы с января по сентябрь в 2021 году составляла 20,1%, в 2022 году - 19,9%.

Президент АКИТ Артем Соколов обратил внимание на то, что тенденция на масштабирование онлайн-торговли в регионах страны наблюдается с 2020 года. Он отметил, что тренд связан прежде всего с ростом популярности интернет-продаж в России.