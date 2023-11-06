В Германии могут ввести «кризисный» сбор с богатых

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), членом которой является канцлер ФРГ Олаф Шольц, может ввести временный «кризисный взнос» для самых богатых граждан. Об этом пишет немецкое издание RND.

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Согласно информации издания, подобная инициатива оказалась в списке предложений по экономической политике. Партия обсудит их в декабре в ходе конференции. Деньги от сбора пойдут в новый правительственный фонд для поощрения инвестиций.

Отмечается, что изменения должны облегчить налоговое бремя для 95% населения Германии. Всего же политики хотели бы простимулировать частные инвестиции на сумму 100 миллиардов евро в год. Это позволит создать миллион новых рабочих мест.

До этого депутат от правой партии «Альтернатива для Германии» Лейф-Эрик Хольм призывал немецкое правительство отказаться от «безумной санкционной политики».