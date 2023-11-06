Аналитик Листовский: ужесточения потолка цен на нефть пока не предвидится

Страны G7 вряд ли станут ужесточать механизм потолка цен на российскую нефть, считает генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал, как эта ограничительная мера влияет на доходы Москвы в энергетической сфере.

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«По последней информации где-то две трети нефти, которую продает Россия, она продает на своих собственных танкерах. Как мы понимаем, для своих собственных танкеров нет никаких ограничений по потолку цен. Но треть идет через те танкеры, которые этот потолок соблюдают. Но там есть куча финансовых лазеек, каким образом его обходить, например, заключить дополнительный договор. Формально потолок есть, но фактически он давно уже не работает», — объяснил аналитик.

Я не вижу, как его можно ужесточить. Если будет вооруженный захват танкера, это будет объявление войны, а никто на такое не пойдет против России Андрей Листовский, генеральный директор Фонда энергетического развития.

Как пишет The Wall Street Journal (WSJ), потолок цен на российскую нефть, который ввели страны G7, все больше показывает свою неэффективность. Он перестал влиять на доходы Москвы. Это связано с тем, что экспорт растет, а вместе с ним давление на рубль снижается.