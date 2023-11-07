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Экономисты МВФ спрогнозировали развал мира на два торговых блока

Экономисты Международного валютного фонда (МВФ) построили модель двух мировых торговых блоков, на которые может распасться мировая экономика. Об этом сообщает РИА Новости.

В МВФ спрогнозировали развал мира на два торговых блока
© РИА Новости

Эксперты МВФ указали такой сценарий: появляются два блока, один из которых будут возглавлять США и Евросоюз, а второй — Китай и Россия. Между двумя объединениями не будет никакого взаимодействия, при этом вооруженный конфликт на Украине не будет основной причиной распада на блоки.

«В последние годы торговые ограничения в таких секторах, как сырьевые товары и полупроводники, которые считаются критически важными для национальной безопасности и стратегической конкуренции, все чаще берут верх над глобальной экономической интеграцией и ее общими выгодами», — считают эксперты.

Кроме того, пандемия коронавируса стала причиной введения торговых барьеров в области медицинских товаров и продуктов питания.

Российские экономисты отмечают, что пока сложно указать, кому разделение мира на торговые блоки принесет больше пользы, так как блок Россия-Китай имеет большие запасы энергоносителей, редкоземельных металлов, а с включением в орбиту этого блока стран Евразии в США и Европе могут начаться проблемы с атомной энергетикой из-за нехватки урана.

С другой стороны, китайско-российский блок может начать испытывать недостаток в кобальте, никеле, меди, пальмовом масле, сое, печатных платах и разного рода микросхемах современного поколения, которые производятся в условном «атлантическом» блоке США и Европы.

До этого помощник главы минэнерго США признала зависимость от урана из России.

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