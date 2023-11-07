В UBS заявили об опасном росте теневого сектора мировой экономики

Председатель совета директоров UBS Group Колм Келлехер заявил об опасном росте теневого сектора мировой экономики — к настоящему времени почти половина всех финансовых активов связаны с кредитованием небанковскими организациями. Его слова приводит Bloomberg.

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Под теневым сектором функционер отметил растущие объемы кредитования корпораций и потребителей со стороны небанковских организаций и менеджеров. Сохранение подобной тенденции в среднесрочной перспективе может привести к следующему глобальному кризису.

«Это реальная причина для беспокойства. Следующий кризис, когда он произойдет, будет в этом секторе. Это будет фидуциарный (связанный с подрывом доверия — прим. «Ленты.ру») кризис», — предупредил Келлехер в ходе выступления на форуме в Гонконге.

В свою очередь, основатель компании Citadel Кен Гриффин в качестве еще одной причины для беспокойства назвал тенденцию деглобализации мировой экономики и торговых отношений. Он счел подобный процесс «гигантским джокером». Предсказать, как повлияет этот фактор на усиление глобальной инфляции, в настоящее время представляется затруднительным.

«Мы еще не знаем, как выглядит мир, который предполагает деглобализацию», — заключил эксперт.