Греф назвал фундаментальный курс рубля

Фундаментальный курс рубля сейчас находится на уровне 85-90 рублей за доллар, сказал глава Сбербанка Герман Греф, передает РИА Новости.

По словам Грефа, обязательная продажа валютной выручки экспортерами привела к увеличению предложения валюты на рынке и стабилизации курса рубля. Глава Сбербанка считает, что ранее искусственно поддерживалась обратная ситуация, когда валюта выводилась за рубеж. Теперь есть потенциал вернуть эти обороты в Россию.

По прогнозу Грефа, до конца года сохранится стабильная ситуация на валютном рынке. Рубль будет скорее укрепляться, чем ослабевать.