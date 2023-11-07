На данный момент фундаментальный курс составляет 85–90 рублей за доллар, есть тенденция к небольшому укреплению российской валюты, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Деловая газета "Взгляд"
По его словам, обязательная продажа валютной выручки экспортерами привела к увеличению предложения валюты на рынке. Газета.Ru
По словам руководителя Сбера, внебиржевой рынок стабилизировался. "Я не считаю, что это искусственная ситуация. Скорее, искусственной ситуация была обратная, когда фактически был создан альтернативный валютный рынок OTC, выводился за рубеж и фактически за рубежом происходила конвертация рубля в доллары. Я думаю, что есть потенциал к тому, чтобы эти обороты вернуть на российскую площадку", - отметил он. ТАСС