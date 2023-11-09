Клиенты российских банков уходят из годовых вкладов

С июля, когда ЦБ впервые в году повысил ключевую ставку, интерес к годовым депозитам сократился практически на треть, показало исследование Банки.ру. И если спрос на короткие вклады, особенно шестимесячные, продолжил расти в октябре, то внимание к долгосрочным продуктам несколько упало. В дальнейшем же интерес к размещению средств на год и более будет восстанавливаться на фоне повышающихся ставок на эти сроки.

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По данным финансового маркетплейса Банки.ру, популярность годовых вкладов продолжила снижаться. Их доля в запросах клиентов с 30% в начале июля опустилась до 21% по итогам октября. То есть по сравнению с сентябрем она снизилась еще на два процентных пункта. Согласно статистике поиска предложений через сервис Банки.ру, доля таких вкладов спустилась с лидирующей позиции еще в августе - после резкого повышения ключевой ставки. И если в сентябре она уступала только трехмесячным депозитам, то в октябре еще и полугодовым, по которым банки начали тогда активно улучшать условия.

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Как сообщила "РГ" начальник управления "Сбережения" ВТБ Наталья Тучкова, если около 40% объемов денежных средств размещались в сентябре на срок 3 месяца, а на сроки от полугода до года - около 35%, то в октябре ситуация изменилась. В прошлом месяце на срок 3 месяца приходилось уже 28%, а на сроки от полугода до года - почти половина размещений, 47%. Стабильный интерес сохранился на трехлетние вклады, отметила Тучкова. "Что в сентябре, что в октябре на этот срок приходилось четверть срочного рублевого привлечения", - пояснила она.

Такая динамика связана с тем, что граждане научились быстро и гибко реагировать на текущие изменения на финансовом рынке. Если присутствуют ожидания повышения ставки, как это было в августе, клиенты предпочитают более короткие сроки. Это дает возможность переразместить деньги в дальнейшем под более высокий процент, не теряя текущей доходности, рассказала Наталья Тучкова. Если же прогнозируется дальнейшее сохранение текущих ставок или их постепенное снижение, вкладчики активнее размещают средства на длительные сроки.

"Сейчас вкладчики переключились на оформление сберегательных продуктов на средние сроки, хотя при этом не исключаем роста популярности вложений на 2-3 года уже в следующем году", - полагает начальник управления "Сбережения" ВТБ.

В разговоре с "РГ" руководитель продуктов и сервисов банка ДОМ.РФ Никита Казанцев отметил, что портфель срочных депозитов с начала 2023 года вырос практически вдвое из-за их высокой доходности. "Наиболее популярные сроки - три и шесть месяцев - занимают около 60% в примерно равном распределении. На депозиты сроком год приходится более четверти размещений. К Новому году мы ожидаем рост интереса к долгосрочным вложениям - год и более", - сообщил Казанцев. Ранее же зампред правления банка Алексей Косяков отмечал, что наибольшую долю в структуре размещенных средств занимали годовые вклады. На них по итогам августа приходилось 30%. Следом шли депозиты срочностью до шести месяцев - суммарно 57%. В октябре соотношение скорректировалось: доля годовых депозитов упала.

При этом доходность линейки вкладов в Банке ДОМ.РФ, как и в ВТБ, выстроена таким образом, что процентные ставки возрастают при увеличении срока. И даже при таких условиях наибольший спрос со стороны клиентов пока что отдается краткосрочным депозитам. Во многих других банках наилучшие условия предлагаются точечно, в основном по коротким вкладам до шести месяцев, что за собой и подразумевает рост интереса к ним и падение спроса на долгосрочные вложения.

В дальнейшем спрос на более длинные сбережения должен подняться. По данным "Финуслуг", индекс доходности депозитов в топ-50 банков России сейчас находится на уровне 11,83-12,05% годовых, то есть разрыв между трехмесячными и годовыми вкладами существенно сократился с конца октября - практически в три раза. Выходит, что отставание средней доходности по вкладам от текущего уровня ключевой ставки достигает 2,95-3,17 процентных пункта, то есть возможности для дальнейшего роста есть. "Изменение ключевой ставки влияет на стоимость банковских продуктов с задержкой - процесс этот более растянут во времени", - рассказал управляющий директор проекта Финуслуги Московской биржи Игорь Алутин.

По данным использования фильтров на сервисе Банки.ру, суммарный интерес к вкладам до полугода превысил в октябре 65%. "Ожидая сохранения высоких ставок на горизонте до середины следующего года, вкладчики пока не рассматривают долгосрочные депозиты. При этом часть вкладчиков ожидает, что ставки могут еще вырасти, как за счет подъема ставки со стороны ЦБ РФ на заседании в декабре, так и за счет традиционных маркетинговых акций, проводимых банками в преддверии новогодних праздников", - говорится в исследовании.

В нынешней ситуации, как считают аналитики, банки стараются привлекать краткосрочную ликвидность по высоким ставкам, тогда как долгосрочная на текущих условиях им менее интересна. Такой подход и определяет спрос со стороны вкладчиков. При этом отдельные банки даже при высоких ставках предлагают улучшенные условия и по долгосрочным депозитам, стараясь диверсифицировать сроки.