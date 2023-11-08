Польские дальнобойщики блокируют границу с Украиной

В минувший понедельник, 6 ноября, польские дальнобойщики перекрыли границу с Украиной. Как сообщает РИА Новости, водители протестуют до сих пор. Они выступают против сбивания украинцами цен на перевозку грузов, требуют от ЕС отмены транспортного безвиза для водителей с Украины, изменения условий оформления сертификатов о техосмотре и создания отдельной очереди на пунктах пропуска.

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Пропускные пункты Ягодин — Дорогуск, Рава-Русская — Хребенне, Краковец — Корчова оказались заблокированы. Поляки обещают продолжить акцию до 3 декабря, а если на них не обратят внимания, то грозятся перекрывать границу и дальше. Сейчас они пропускают только автобусы, гуманитарные грузы, скоропортящиеся продукты и цистерны с горючим.

При этом на КПП ситуация была катастрофичной и до протестов. Представитель Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины Игорь Матвийчук заявлял, что в очереди находятся примерно 15 тысяч машин, при том, что некоторые пункты могут пропускать лишь около 800 грузовиков за сутки.