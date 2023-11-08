Экономист предрек долгосрочное ослабление рубля

Национальный валютный курс в долгосрочной перспективе будет падать из-за большого количества показателей, влияющих на ценообразование. Об этом сообщает издание «Лента.ру», цитируя мнение экономиста Николая Кульбаки.

По словам эксперта, валютный курс формируется под воздействием спроса и предложения, которые сложно спрогнозировать. Невозможно предугадать ни экспорт, ни санкционную политику, ни поведение импортеров и экспортеров. Однако в долгосрочной перспективе тенденция ослабления рубля сохранится, считает Кульбака. Это связано с более высокой инфляцией в России по сравнению с Европой и Америкой, а также с отставанием в производительности труда.

Поэтому экономист посоветовал тем, у кого есть свободные средства, которые не понадобятся в ближайшее время, обменять их на наличную иностранную валюту. По его словам, нельзя быть уверенным в том, как поменяются правила игры для валютных вкладов в российских банках.