Песков заявил об ответных мерах на конфискацию активов России за рубежом
Отъем активов РФ за рубежом повлечет издержки для тех, кто это сделает, в том числе и юридические. Как сообщает РИА Новости, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Москва примет ответные меры, но вряд ли зеркальные.
Он отметил, что тенденции к отъему российских активов наблюдаются давно — как в США, так и в Евросоюзе. По словам представителя президента, Запад последовательно идет к этому.
«Это незаконно, это противоречит всем возможным правилам. Это будет, разумеется, оспариваться, причем оспариваться бессрочно нашей страной. Это повлечет очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет и такими решениями воспользуется», — заявил Песков.
Представитель Кремля добавил, что власти прорабатывают ответные меры, однако вряд ли они могут быть зеркальными. По его словам, ответ будет наилучшим образом соответствовать российским интересам.
Напомним, что ранее комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о передаче Украине активов России. Текст документа гласит, что решение о конфискации может принимать президент США, после чего средства будут поступать в специальный «фонд поддержки Украины». Оттуда станут доступны госсекретарю для «компенсации Украине понесенного урона».