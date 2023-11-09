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В России признали проблемы с исполнением указа Путина об обмене активами

Для запуска механизма обмена заблокированными активами инвесторов между Россией и Западом потребуется согласие зарубежных регуляторов, заявил первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин. Его слова приводит «Интерфакс».

В ЦБ признали проблемы с исполнением указа Путина об обмене активами
© ТАСС

То, что реализация возможностей такого обмена, предусмотренных указом президента Владимира Путина от 8 ноября, зависит не только от России, Чистюхин признал на совместном заседании комитетов Госдумы по финрынку, по бюджету и налогам и по экономполитике.

Как, в свою очередь, пояснили в российском Минфине, участвовать в организации процесса будет не государство, а брокеры и другие представители рынка акций. Там уточнили, что механизм обмена с использованием средств иностранных инвесторов, находящихся на счетах типа «С», будет полностью добровольным, пишет ТАСС.

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Президентский указ ограничивает совокупную начальную стоимость принадлежащих одному резиденту ценных бумаг, которые могут быть отчуждены в рамках вводимого механизма, суммой в 100 тысяч рублей. По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, под этот критерий подпадают более 80 процентов инвесторов, чьи активы оказались заблокированными из-за санкций.

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