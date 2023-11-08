Великобритания расширила антироссийский санкционный список

Великобритания расширила санкции против России, включив в санкционный список еще 29 позиций. Обновленный список опубликован на сайте британского правительства.

Также в перечень включили еще 20 физических лиц, среди них - граждане России, Украины, Швейцарии, Хорватии и Зимбабве.

Санкции означают заморозку активов на территории Британии (если они имеются).