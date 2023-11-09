Глава ЦБ допустила новое повышение ключевой ставки до конца года

Набиуллина не исключает еще одного повышения ключевой ставки в этом году
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина не исключила, что ключевую ставку в этом году могут еще раз повысить. Как сообщает газета «Известия», об этом она сказала сегодня, 9 ноября, на заседании Госдумы.
По ее словам, ставка может остаться на уровне в 15%, однако регулятор может пойти на еще одно повышение. После, по мере снижения инфляции, начнется понижение ставки.
Напомним, что 27 октября Центробанк в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку сразу на 2 п.п. до 15% годовых. Сейчас ставка находится на максимальном с апреля 2022 года уровне, когда ее снизили с 20% до 17%.
В тот же день Набиуллина заявляла, что регулятор может повысить ставку или сохранить ее на текущем уровне в этом году. Председатель отмечала, что у ЦБ есть необходимый эффективный инструментарий для снижения инфляции к целевому показателю, который установлен в 4%.