Путин: Россия удержит первое место в мире по экспорту пшеницы
Президент России Владимир Путин, выступая на форуме регионов в Казахстане, заявил, что в этом году в России очень хороший урожай пшеницы. По его словам, экспортный потенциал сохранится на уровне 60 млн тонн.
"И мы уверенно удержим, безусловно, первое место в мире по экспорту, по продаже на мировых рынках этого очень важного товара, пшеницы", - сообщил Путин.
Он отметил, что то же самое происходит и в животноводческой продукции. Россия также входит в десятку лидеров по поставкам ячменя, кукурузы, масличных культур.
Путин подчеркнул, что такая ситуация позволяет надежно обеспечивать продукцией не только население России и Казахстана, но и поставлять ее на ближние рынки, в другие страны.