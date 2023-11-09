Путин: Россия удержит первое место в мире по экспорту пшеницы

Президент России Владимир Путин, выступая на форуме регионов в Казахстане, заявил, что в этом году в России очень хороший урожай пшеницы. По его словам, экспортный потенциал сохранится на уровне 60 млн тонн.

"И мы уверенно удержим, безусловно, первое место в мире по экспорту, по продаже на мировых рынках этого очень важного товара, пшеницы", - сообщил Путин.

Он отметил, что то же самое происходит и в животноводческой продукции. Россия также входит в десятку лидеров по поставкам ячменя, кукурузы, масличных культур.