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Песков о госдолге США: «бумаги скоро будет не хватать» для его обслуживания

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину, комментируя ситуацию с госдолгом США, заявил, что у американской стороны «бумаги скоро будет не хватать» на доллары для обслуживания своих обязательств.

«Бумаги скоро будет не хватать». Песков — о госдолге США
© ТАСС

Фрагмент беседы журналист опубликовал в своём Telegram.

Госдолг США: что это, размер, почему растет долг

«Я вот только недавно читал, что Соединённые Штаты фактически свыше $200 млн в час тратят на обслуживание своего долга... бумаги скоро будет не хватать», — сказал он.

В начале октября госдолг США обновил исторический максимум и превысил $33,442 трлн.

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