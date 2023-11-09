«Бумаги скоро будет не хватать». Песков — о госдолге США

Песков о госдолге США: «бумаги скоро будет не хватать» для его обслуживания
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину, комментируя ситуацию с госдолгом США, заявил, что у американской стороны «бумаги скоро будет не хватать» на доллары для обслуживания своих обязательств.
Фрагмент беседы журналист опубликовал в своём Telegram.
«Я вот только недавно читал, что Соединённые Штаты фактически свыше $200 млн в час тратят на обслуживание своего долга... бумаги скоро будет не хватать», — сказал он.
В начале октября госдолг США обновил исторический максимум и превысил $33,442 трлн.