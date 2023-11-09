В МИД РФ рассказали о будущем проекта «Арктик СПГ 2» на фоне санкций

"Мы все это делаем, являемся ответственным игроком, партнером в этой сфере, - подчеркнула она. - Но вопрос не в нас, а в тех, кто не остановится ни перед чем, для того чтобы доказать либо свою исключительность, либо просто не допустить конкурентов, которые ведут экономические отношения и реализуют контакты достойно и в законном поле, к мировым рынкам. Это касается газа, ресурсов, финансов, технологий".