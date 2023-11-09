Минпромторг предложил обязать рестораны выделять российское вино в меню

Минпромторг предлагает выделять российские вина в винных картах ресторанов страны. С таким предложением на Втором Российском винодельческом форуме выступил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, передает РБК.
По мнению замминистра, несмотря на то, что представленность российского вина в винных картах ресторанов в крупных городах выросла почти в три раза, отечественному вину нужно специальное позиционирование. Как считает Евтухов, российское вино должно занимать первые места в меню или иметь специальные отметки, а также быть представлено в определенной пропорции от меню.
«Многие рестораторы уже идут этим путем, но далеко не все, и мы считаем, что, наверное, надо рассмотреть все-таки изменения в законодательство — либо в закон о виноградарстве и виноделии, либо в закон о торговле. Надо подумать, чтобы в российских винных картах российское вино было представлено в обязательном порядке в какой-то пропорции», — заявил Евтухов.
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров считает, что законодательно обязать рестораторов отдавать определенную пропорцию российскому алкоголю в винной карте невозможно, это можно сделать только экономическими преференциями. Например, можно стимулировать рестораторов расширять ассортимент российских вин, разрешив их продажу без лицензии с учетом того, что его оборот уже контролируется через Единую государственную автоматизированную информационную систему.
Подобные предложения о введении преференций для отечественного вина высказываются не в первый раз. Так, в 2017 году тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев, по информации РБК, поручал Минсельхозу рассмотреть возможность введения не менее 30% квоты для отечественной винодельческой продукции в магазинах и ресторанах. А в 2019 году бывший вице-премьер Алексей Гордеев поручал Роспотребнадзору, Минсельхозу, Минпромторгу, Минфину и Минэкономики проработать вопрос о целесообразности установления новых требований к меню предприятиям общепита. Речь шла о выделении в меню российского вина и размещении его перед остальными наименованиями алкоголя. Но идея так и не была реализована. Некоторые рестораторы, а также импортеры алкоголя утверждали, что мера не поможет повысить популярность российских вин.