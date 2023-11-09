Минсельхоз РФ поддерживает идею разрешить в России онлайн-продажу алкоголя, сообщила заместитель министра сельского хозяйства РФ Марина Афонина. RT на русском
"Мы полностью поддерживаем данную инициативу. Мы также с Минфином долго работали над законопроектом, который утверждал эксперимент по проведению (продажи алкоголя - прим. ред.) через "Почту России", - сказала Афонина. ТАСС
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле Александр Спиридонов раскритиковал идею о продаже алкогольной продукции онлайн. По его мнению, в результате перехода существенной части продаж в интернет снизится прибыль обычных магазинов, что может стать причиной роста цен на «базовые социально значимые продукты». Ura.Ru