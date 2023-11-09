Европарламент призвал ЕС не конфисковывать машины россиян

Европарламент (ЕП) призвал страны ЕС не конфисковывать личные вещи и машины россиян, так как "это дискредитирует цель и инструмент санкций". Об этом говорится в резолюции ЕП, в которой депутаты просят ужесточить санкции против России, а также признают, что европейские компании обходят ограничительные меры в отношении Москвы.

"Европарламент призывает Еврокомиссию пересмотреть свою интерпретацию санкций, ведущих к изъятию и конфискации предметов и транспортных средств только для личного использования; подчеркивает, что такое чрезмерное соблюдение дискредитирует цель и инструмент санкций", - отмечается в тексте.

В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии от 8 сентября запрещается ввоз из России в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014, независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС, в том числе "автомобилей с общим числом мест менее 10".