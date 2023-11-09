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Украина продолжит транзит российского газа по своей территории

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина продолжит пропускать российский газ по своей территории в Австрию. Об этом сообщает ORF.

В Австрии сообщили о решении Украины по транзиту российского газа в ЕС
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«Она гарантировала, что Украина далее будет пропускать российский газ в Австрию, хотя Киев и не хочет продлевать договор о транзите», — сообщает источник.

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Стефанишина также добавила, что Украина обсуждает вопрос транзита российского газа со своими союзниками из Евросоюза. При этом вице-премьер подчеркнула, что найти политико-правовое решение этого вопроса будет сложно. Кроме того, она также выразила надежду на то, что Евросоюз продолжит поддержку Украины и одобрит её вступление в альянс.

Ранее в Австрии предложили не заканчивать транзит российского газа через Украину, пока будет работает газопровод.

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