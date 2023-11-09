В России оценили дефицит кадров в нефтегазовой отрасли

В настоящее время российской нефтегазовой отрасли не хватает 25 тысяч сотрудников. О дефиците персонала Елена Кузнецова.

Она отметила, что потребность сферы в кадрах на 90 процентов превышает показатель на начало 2021 года. Компании особенно нуждаются в сварщиках, слесарях, машинистах, инженерах и бурильщиках. Причем проблемы с недостатком работников фиксируются не только в энергетической сфере. В том числе компании активно ищут специалистов по продажам, IT-специалистов, строителей и управленцев.

Кузнецова подчеркивает, что работодателям сложнее всего найти средне- и высококвалифицированные кадры, поскольку их невозможно быстро заместить. Эксперты связывают дефицит рабочей силы с релокацией специалистов, низкой привлекательностью работы в удаленных регионах, а также старением имеющихся кадров и низкой мотивацией молодежи.