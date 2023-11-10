Европа превратилась в главный рынок сбыта американского СПГ

Европа на годы вперед превратилась в главный рынок сбыта американского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщил помощник государственного секретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт во время выступления в комитете по иностранным делам сената конгресса Соединенных Штатов на слушаниях, посвященных ситуации вокруг Украины, передает ТАСС.

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Он отметил, что геополитика энергетики после февраля 2022 года изменилась. По словам представителя помощника госсекретаря США, Соединенные Штаты — это крупнейший в мире производитель СПГ, и страна будет сохранять этот статус годы.

«Европа ожидает обеспечения своей энергобезопасности от США. Европа является крупнейшим рынком для американского СПГ. 70% экспорта нашего СПГ помогли Европе в прошлом году совершить побег от своей зависимости от России», — сказал Пайетт.

До этого Джеффри Пайетт сообщал, что целью Вашингтона является прекращение российского проекта «Арктик СПГ 2».