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В США сообщили, что Европа превратилась в главный рынок сбыта американского СПГ

Европа на годы вперед превратилась в главный рынок сбыта американского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщил помощник государственного секретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт во время выступления в комитете по иностранным делам сената конгресса Соединенных Штатов на слушаниях, посвященных ситуации вокруг Украины, передает ТАСС.

Европа превратилась в главный рынок сбыта американского СПГ
© Газета.Ru

Он отметил, что геополитика энергетики после февраля 2022 года изменилась. По словам представителя помощника госсекретаря США, Соединенные Штаты — это крупнейший в мире производитель СПГ, и страна будет сохранять этот статус годы.

«Европа ожидает обеспечения своей энергобезопасности от США. Европа является крупнейшим рынком для американского СПГ. 70% экспорта нашего СПГ помогли Европе в прошлом году совершить побег от своей зависимости от России», — сказал Пайетт.

До этого Джеффри Пайетт сообщал, что целью Вашингтона является прекращение российского проекта «Арктик СПГ 2».

После этого пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что мировой общественности стоит обратить внимание на заявления США об уничтожении «Арктик СПГ 2» с учетом прецедента с «Северными потоками».

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