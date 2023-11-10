Чистый отток капитала из России в III квартале вырос вдвое

В НИУ ВШЭ оценили отток капитала из России в III квартале на уровне $18 млрд
Чистый отток капитала из России в третьем квартале вырос вдвое по сравнению с апрелем – июнем, достигнув отметки в $18 млрд, следует из расчетов НИУ ВШЭ, на которые ссылаются «Известия». Двукратное увеличение показателя стало главной причиной ослабления рубля в июле – сентябре этого года, считает автор исследования Сергей Пухов.
Согласно данным ЦБ, в первом квартале вывоз капитала из России был на уровне $21 млрд. Таким образом, за девять месяцев отток средств из России мог составить $48 млрд. В Центре макроэкономического анализа и краткосрочных прогнозов (ЦМАКП) ранее рассчитывали, что за весь прошлый год вывод капитала составил $243 млрд.
Под оттоком капитала эксперты НИУ ВШЭ подразумевают законные финансовые операции, связанные с вложениями российских резидентов в иностранные активы и ценные бумаги, с переводом средств в зарубежные банки и приобретением наличной валюты. Председательница ЦБ Эльвира Набиуллина ранее указывала, что отток средств по «подозрительным основаниям» в прошлом году составил порядка $1 млрд.