Венгрия просит ЕК не допустить повышения Болгарией платы за транзит газа из РФ

Венгрия обратилась в Еврокомиссию (ЕК) с просьбой провести расследование по поводу решения Болгарии установить дополнительную плату за транзит российского газа по своей территории. Об этом сообщил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока, предупредивший, что, если Брюссель не примет никаких мер против Софии, Будапешт обратится в Европейский суд.

"Сегодня я направил письмо в Европейскую комиссию с просьбой немедленно открыть дело против Болгарии в связи с неправомерным введением нового энергетического сбора", - заявил Бока в видеообращении на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

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По словам министра, Еврокомиссия должна обязать Болгарию приостановить введение этого сбора до завершения так называемой процедуры нарушения.

"Если исполнительная власть ЕС не предпримет никаких действий, то Венгрия до конца года подаст иск в Европейский суд", - добавил он.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что намерение Болгарии ввести дополнительную плату за транзит российского газа ставит под угрозу энергобезопасность Венгрии и Сербии и нарушает принцип европейской солидарности.

13 октября парламент Болгарии ввел дополнительную таксу в размере 20 левов (около €10) в пересчете за МВт-ч за транзит российского газа, поступающего по трубопроводу "Турецкий поток" и его ответвлениям в Сербию, а затем в Венгрию. 17 октября Сербия и Венгрия подготовили совместное заявление, в котором указали, что решение Болгарии о повышении ставки за транзит газа из России является враждебным шагом, "угрожающим безопасности энергоснабжения" двух стран.