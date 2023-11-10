В ФТС сообщили о росте сборов в бюджет от импорта вина из недружественных стран

В августе-октябре сборы в бюджет за счет повышения ввозных пошлин на вино из недружественных стран выросли в 3,5 раза до 8,4 миллиардов рублей по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщил начальник главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС Максим Чмора, передает «Интерфакс».

Он уточнил, что в августе-октябре 2022 года объем таможенных платежей составил 2,3 миллиарда рублей. Затем была повышена ставка пошлины с 12 до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр, которая продолжит действовать до конца 2023 года.

По словам Чморы, за август-октябрь 2023 года объем таможенных платежей составил уже 8,4 миллиарда рублей. При этом импорт вина из недружественных стран был снижен на 38% до 93 тысяч тонн (ранее была 151 тысяча тонн).