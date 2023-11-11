Президент Ирана обратился с призывом к мусульманским странам

Всем исламским странам следует ввести ограничительные меры против Израиля, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, иранский лидер в субботу, 11 ноября, прибыл на саммит Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств, посвященный ситуации на Ближнем Востоке. Это его первый визит в Саудовскую Аравию с момента восстановления отношений между Тегераном и Эр-Риядом.

Раиси уточнил, что мусульманские страны должны прекратить торговлю и сотрудничество с Израилем, в частности, приостановить поставки нефти в страну. Кроме того, необходимо бойкотировать товары израильских производителей, добавил он.

Президент подчеркнул, что Тель-Авив должен немедленно прекратить военные действия в секторе Газа и вывести из анклава подразделения Армии обороны Израиля.

Эбрахим Раиси выразил благодарность лидерам палестинского движения ХАМАС за их действия, отметил, что иранцы «целуют руки бойцам движения за их сопротивление израильским солдатам».