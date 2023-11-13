В России могут ввести обязательную маркировку консервов

Обязательную маркировку консервов готовятся начать в России с 1 сентября 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера РФ - главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

В документе отмечается, что у Минсельхоза нет возражений к проведению экспериментов с введением маркировки для товарных групп «Ветеринарные препараты», «Корма для животных» (в потребительской упаковке), «Консервы», «Растительные масла».

Кроме того, Минпромторгу и Минсельхозу предстоит проработать вопрос о корректировке сроков введения маркировки молочной продукции, которая была произведена крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными кооперативами. Также ведомствам поручено представить в правительство РФ предложения об эксперименте по введению обязательной маркировки отдельных видов товаров, относящихся к детскому питанию.

«Срок - 1 декабря 2023 года», — указано в протоколе.