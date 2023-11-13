Экономист рассказал о будущем курса рубля

«Есть вероятность, что доллар и евро уйдут ниже, но для этого нужно время, потому что валютные ограничения были введены не так давно, и понятно, они не могут по большинству субъектов быть реализованы сразу. Компания не всегда сразу получает валютную выручку, она может продать сегодня и дать покупателю 90 дней, то есть деньги окажутся в стране только в феврале», — пояснил собеседник «Ленты.ру».