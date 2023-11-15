В России решили переложить в открытую часть бюджета 1 трлн рублей

В процессе подготовки проекта закона о бюджете ко второму чтению в Госдуме правительство и депутаты сократили закрытые расходы, переложив эту часть в открытые. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты пишет РБК.

Теперь доля закрытых доходов составляет 26,8 процента, а не 30 процентов. Из-за этого объем открытой части вырос на 1,17 триллиона рублей, до 26,82 триллиона. Сильнее всего (на 725 миллиардов рублей) увеличится открытая часть раздела «Национальная оборона». Общий размер ассигнований на него в первом чтении составлял 10,8 триллиона рублей.

Из выделенных заново средств 305,26 миллиарда направят на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в оборонной сфере (медицина, связь), а 370 миллиардов пойдет на увеличение выплат персоналу в вооруженных силах.

Также 152,2 миллиарда рублей добавят к разделу «Национальная экономика», 141,2 миллиарда — к «Социальной политике», 77,6 миллиарда — к «Жилищно-коммунальному хозяйству», 28,7 миллиарда рублей — к «Здравоохранению», а 18,8 миллиарда — к «Образованию». Совокупный объем расходов федерального бюджета на 2024 год по-прежнему составляет 36,66 триллиона рублей, речь идет только о перекладывании средств из одной части в другую.

Директор центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов отметил, что настолько значительные перераспределения объясняются тем, что бюджет верстался в оперативном режиме.