Россия вновь стала крупнейшим экспортером нефти в Индию и Китай

Россия по итогам сентября 2023 года вновь стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай и Индию. Это следует из ноябрьского отчета Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).

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По данным организации, в сентябре Россия обеспечила почти 19% от общего объема импорта нефти Китаем. На Саудовскую Аравию пришлось 14% поставок, на Малайзию - около 11%. В целом импорт нефти Китаем в сентябре снизился на 11% по сравнению с августом и составил 11,2 млн баррелей в сутки (б/с).