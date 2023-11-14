Венгрия намерена пойти против ЕС из-за антироссийских санкций

Венгрия намерена не допустить принятия санкций против ядерной энергетики России, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто на встрече с журналистами. По его словам, которые приводятся на странице министра в Facebook (деятельность в РФ запрещена), если соответствующие ограничения будут внесены в 12-й пакет рестрикций, то это нанесет ущерб интересам Будапешта.

«Венгрия не поддержит какие-либо санкции в отношении атомной промышленности [России], поскольку это будет означать отказ от безопасности венгерской энергетики», — констатировал Сийярто.

Новый пакет антироссийских санкций не может быть утвержден без единогласного решения всех стран Евросоюза. Согласно предварительным данным, организация не планирует вводить ограничения против ядерной энергетики РФ. При этом Сийярто добавил, что пока не знаком с окончательными предложениями Брюсселя по данному вопросу.