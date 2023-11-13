Колумбия будет бороться с фастфудом, увеличивая налоги

Колумбия готовится стать первой страной в мире, которая собирается бороться с фастфудом и вредной едой. Как сообщает The Guardian, в этом месяце там вступит в силу закон об акцизном налоге на ультрапереработанные продукты.

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Под ультрапереработанными продуктами понимаются готовые к употреблению блюда промышленного производства, вроде сухих завтраков и наггетсов, а также товары с высоким содержанием соли и жиров. К ним относятся чипсы, фастфуд, сухарики, сладкие газированные напитки и прочее. При этом ряд обработанных продуктов, вроде колбасы, исключат из подакцизных по договоренности с компаниями пищевой промышленности.

Сперва сбор установят на уровне в 10%. В 2024 году он вырастет до 15%, а в 2025-м — до 20%. Ввести налог на решили из-за опасности ультрапереработанных продуктов для здоровья граждан. Ежедневно рядовой колумбиец потребляет около 12 грамм соли, что является самым высоким показателем среди стран Латинской Америки и одним из самых высоких в мире. Это приводит к развитию гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также увеличивает число инсультов и сердечной недостаточности. Из-за большого количества сахара также развивается диабет, с которым связаны более трети смертей среди граждан моложе 70 лет.