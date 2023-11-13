Медведев рассказал о выручке резидентов «Сколково»
Зампредседателя Совбеза и бывший президент России Дмитрий Медведев рассказал о выручке резидентов Фонда «Сколково» в 2023 году. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление он сделал во время заседания попечительского совета «Сколково». Согласно словам Медведева, по итогам года выручка резидентов фонда может составить более 500 миллиардов рублей.
«Объемы выручки проекта идут вверх. В 2022 году она выросла более чем на 40% и составила 350 миллиардов рублей. В этом году также ожидается серьезное увеличение этой суммы — свыше 500 миллиардов», — рассказал он.
Кроме того, Медведев также заявил об опережающем росте технологических компаний промышленного кластера. Зампред уточнил, что в 2022 году рост составил 60% — приблизительно такой же показатель ожидается по итогам 2023 года.
Ранее Медведев назвал укрепление технологического суверенитета России важнейшей задачей.